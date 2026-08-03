Solo el 60% de la población de Sachaca cuenta con cobertura del transporte público, mientras que el resto enfrenta dificultades para movilizarse debido a la insuficiente frecuencia del servicio, así lo informó el gerente de Desarrollo Económico y Social de la Municipalidad Distrital de Sachaca, Juan Carlos Callacondo Velarde, quien cuestionó que la empresa Megabus no cumpla las condiciones establecidas en el contrato de concesión y sostuvo que el distrito requiere un sistema de transporte que respete tanto a los usuarios como la normativa vigente.

Callacondo señaló que la concesionaria debía cumplir con requisitos como el seguro contra terceros y la renovación de las cartas fianza; sin embargo, indicó que la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) optó por otro mecanismo. Asimismo, afirmó que lo prioritario no es el ingreso de otra empresa, sino ordenar el Sistema Integrado de Transportes (SIT) y hacer cumplir las cláusulas del contrato, que contemplan un servicio regulado entre las 5:00 y las 22:00 horas, además de estándares de calidad para las unidades.

El funcionario, quien también fue subgerente de Transportes e la comuna provincial de Arequipa, señaló que los usuarios esperan entre una hora y una hora y media para abordar un bus, principalmente los fines de semana. Ademán, indicó que esta situación resulta preocupante debido a que Sachaca se encuentra a pocos kilómetros del Cercado de Arequipa y alberga a cerca de 30 mil habitantes que necesitan transporte público para trasladarse, por lo que muchos terminan caminando o recurriendo a otros medios de movilidad.

Asimismo, reconoció que durante los últimos años se registraron algunos avances, como reuniones con las autoridades, el acondicionamiento de terminales en Tío Grande y Tío Chico y el incremento de unidades. No obstante, remarcó que estas acciones todavía son insuficientes para resolver el problema, ya que únicamente el 60% de la población cuenta con cobertura del servicio de transporte público.