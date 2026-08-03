La senadora del Partido del Buen Gobierno, Susana Matute, cuestionó la respuesta de Juntos por el Perú frente a los casos de la senadora Silvana Robles y el diputado Julián Pérez Mallqui, quien es investigado por la Fiscalía tras ser denunciado por presunta agresión física y psicológica contra su expareja. En tanto Robles, permanece suspendida por su bancada tras no mostrar su voto durante la elección de la Mesa Directiva del Senado.

Al ser consultada por Correo, la legisladora de Buen Gobierno consideró que el trato diferenciado en ambos casos puede constituir una forma de discriminación y recordó que la decisión sobre el legislador corresponde a su organización política.

“Eso tiene que resolverlo el partido. Es un tema del partido, porque a veces la discriminación también toma esa forma. Así que es importante creo“, manifestó desde el Congreso.

Pide que se aplique la ley

En otro momento, la senadora sostuvo que la investigación contra Pérez Mallqui debe seguir el procedimiento establecido por las autoridades. Asimismo, remarcó que toda denuncia vinculada con violencia contra la mujer debe ser atendida conforme a la legislación vigente.

“Por eso he dicho, tiene que cumplirse la ley. No podemos consentir que sigan habiendo actos de violencia contra la mujer. Eso lo digo como congresista, como mujer, como peruana. La ley es la ley y se tiene que cumplir“, expresó.