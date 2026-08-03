La segunda vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado, Nilza Chacón, afirmó este lunes que el Congreso bicameral mantendrá una política de austeridad frente a los cuestionamientos surgidos por los beneficios económicos otorgados al personal del anterior Parlamento unicameral.

Sus declaraciones se producen luego de que una investigación periodística revelara que el gasto anual en planillas del Legislativo pasó de S/ 402 millones a S/ 906 millones entre 2021 y 2025, impulsado por bonificaciones y otros pagos adicionales.

“El presidente del Congreso, el presidente del Senado, ya en su mensaje ha sido bien claro donde hay una austeridad. Nosotros, por ejemplo, desde la bancada de Fuerza Popular hemos presentado nuestra denuncia, por ejemplo, en los gastos de instalación“, indicó Chacón desde el Parlamento.

En ese contexto, explicó que su bancada presentó una observación respecto a los recursos destinados a la instalación de los parlamentarios que fueron reelegidos y de aquellos elegidos por Lima y Callao.

“Los congresistas que son reelectos y también los congresistas que son de Lima y el Callao. Entonces, creo que esa línea es la que vamos a continuar, definitivamente ese sería el mensaje“, manifestó.

¿Qué dijo sobre la denuncia contra Julián Pérez?

En otro momento, Chacón cuestionó la diferencia en la respuesta de Juntos por el Perú frente a la denuncia de agresión contra Julián Pérez Mallqui y el proceso disciplinario iniciado contra la senadora Silvana Robles por no mostrar su voto durante la elección de la Mesa Directiva del Senado.

La fujimorista, expresó su rechazo ante el presunto caso de violencia y consideró que la reacción de la bancada no fue la misma en ambos casos.

“Definitivamente, es un rechazo total contra siempre el maltrato a la mujer. Claro, ahí ustedes como prensa se han dado cuenta cómo el doble de repente rasero en una actitud ante una mujer donde aparentemente pensaban que había dado un voto contrario y con el actuar ahora de este diputado de Juntos por el Perú donde agredió a una mujer, pues no han tomado esa misma actitud. Es para darse cuenta de eso“, indicó.

Respecto a las medidas que podrían adoptarse contra el legislador, Chacón señaló que la primera decisión corresponde a su agrupación política. Agregó que, una vez instalada la Comisión de Ética, ese grupo de trabajo también podrá evaluar el caso.

“Yo creo que la sanción ya tiene que darla ellos directamente a su partido, si es que han tomado una decisión en su momento. Bueno, todavía no está armada la Comisión de Ética, pero en su momento sería bueno hacerle también una denuncia de repente“, sostuvo.