Ernesto Zunini, vocero de Juntos por el Perú (JP) en la Cámara de Diputados, consideró que debe evaluarse la suspensión temporal del diputado Julián Pérez, investigado por presunta agresión física y psicológica contra su expareja.

Como se recuerda, Pérez Mallqui recuperó su libertad el último sábado luego de permanecer detenido durante 48 horas en la comisaría de San Miguel, plazo establecido para los casos de detención en flagrancia delictiva.

Al respecto, Zunini Yerrén indicó que corresponde iniciar un proceso administrativo contra el parlamentario y disponer su suspensión temporal mientras se desarrollan las investigaciones.

“Nosotros hemos dispuesto, después de que se estableció la liberación del diputado y habiendo conversado con el abogado, que llegó a altas horas de la noche a hacer las diligencias, hemos solicitado que se inicie el proceso disciplinario“, indicó a la prensa.

“Como vocero de la bancada, lo que corresponde, de acuerdo a reglamento, es solicitar el inicio del proceso administrativo, y yo recomiendo, mientras dure este proceso, se determine la suspensión temporal del diputado“, resaltó.

Zunini también señaló que no tenía conocimiento de los antecedentes penales de Pérez, los cuales habían sido declarados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al inicio de las elecciones generales. Asimismo, indicó que el retraso para activar el procedimiento sancionador respondió a la falta de acceso a la segunda acta policial donde figuran los detalles de la investigación.

“Particularmente, yo no tenía conocimiento de esos antecedentes, pero, reitero, en el caso la demora se debe a que hay dos actas que nos llega a nosotros en dos momentos distintos. Sin embargo, siempre hemos sido enérgicos, y yo quiero aclarar, porque parece que algunas declaraciones se han malinterpretado. Desde un principio, hemos sido enérgicos en condenar todo acto de violencia, ya sea psicológico o físico contra la mujer, lo hemos señalado de manera frontal”, señaló.

“Hay dos actas. La segunda acta en la que da cuenta de una presunta violencia física nos ha llegado a nosotros después, y en función a esa acta es que ya nosotros hemos dispuesto [las acciones]”, afirmó.