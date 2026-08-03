El gerente general de Transportes Metropolitanos de Trujillo (TMT), Víctor del Carpio Sedano, señaló que el metro que ha prometido impulsar la presidenta de la República, Keiko Fujimori, en esta ciudad podría desarrollarse en el corredor estructurante Este–Oeste del futuro Sistema Integrado de Transporte de Trujillo (SITT), “debido a que el Corredor Vial de Transporte Urbano Norte–Sur ya se encuentra en ejecución”.

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“El primero es un tren rápido y el segundo implica transporte en buses. Lo ideal es que Trujillo no solo tenga su Metropolitano, sino también su metro”, comentó por su parte el alcalde de la ciudad, Mario Reyna Rodríguez.

La autoridad edil recordó que el Metropolitano ya cuenta con una ley de priorización aprobada por el Congreso de la República, financiamiento internacional asegurado y una unidad ejecutora creada exclusivamente para conducir la elaboración del expediente técnico, la ejecución de la obra integral de infraestructura y sus componentes tecnológicos.