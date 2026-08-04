El caso del diputado Julián Pérez Mallqui, elegido por Cusco e integrante de la bancada de Juntos por el Perú, continúa generando cuestionamientos en el ámbito político. El parlamentario fue detenido en flagrancia el pasado 30 de julio por una presunta agresión física y psicológica contra su expareja en San Miguel, y recuperó su libertad tras cumplirse las 48 horas de detención preliminar.

Sin embargo, la liberación del parlamentario no calmó las críticas, sino que incrementó los pedidos de sanción en su contra, a los que se sumó el rechazo expresado por la presidenta Keiko Fujimori.

Durante sus declaraciones a la prensa en Piura, la mandataria expresó su rechazo ante una eventual responsabilidad de Pérez Mallqui en el caso de agresión y señaló que, de confirmarse los hechos, ello representaría un desprestigio para la representación ciudadana en el Poder Legislativo. Asimismo, destacó la importancia de proteger los derechos de las mujeres.

“Yo voy a opinar, sobre todo, como mujer, porque no conozco los detalles legales, pero realmente, si lo que se ha conocido a través de las noticias es verdad, es muy lamentable que una persona como él ocupe un cargo como diputado. Y es muy lamentable de cara al mensaje que se da a las mujeres. Yo por supuesto que rechazo cualquier forma de violencia contra la mujer”, declaró Fujimori.

Keiko Fujimori se pronunció sobre pedido de gracia para Alejandro Toledo: “Se va a evaluar”

Keiko Fujimori informó que un eventual indulto para el expresidente Alejandro Toledo será evaluado por la Comisión de Gracias Presidenciales cuando esta inicie sus funciones. Precisó que la decisión se tomará tras una evaluación técnica y médica del caso.

“Esto se va a evaluar con dos tipos de análisis: un carácter técnico y médico y también con una mirada humanitaria. Se tiene que establecer a los miembros de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales. Estas personas empezarán cuando asuman sus funciones para hacer el análisis correspondiente”, manifestó luego de regresar de Piura con unos ministros.