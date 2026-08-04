Ciudadanos reportaron el hallazgo de restos óseos en la playa Cascajal del distrito de Rázuri, en Ascope, La Libertad. El hecho fue comunicado a agentes de la comisaría local, que se trasladaron a la zona y descubrieron nueve cráneos y fragmentos de material orgánico reseco sobre la arena.

VER MÁS| Poder Judicial de La Libertad sentencia a César Acuña a un año y seis meses de prisión suspendida

Los efectivos acordonaron la zona y dieron aviso a agentes del Departamento de Investigación Criminal de Paiján y a la Fiscalía. Luego, se dispuso el traslado de los restos óseos a la sede de la División Médico Legal de Trujillo, para determinar su identidad, antigüedad y procedencia.

No se descarta que el hallazgo guarde relación a sesiones de chamanismo o espiritismo practicados en la zona.