Hampones dispararon desde una motocicleta contra local situado en la provincia de Pacasmayo.
Hampones dispararon desde una motocicleta contra local situado en la provincia de Pacasmayo.

Comensales de una cevichería vivieron momentos de terror cuando dos que se desplazaban en una motocicleta dispararon contra la fachada del establecimiento situado en el distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo.

El ataque, que quedó registrado en las cámaras de seguridad del local, ocurrió a las 12:58 de la tarde del último domingo.

En las imágenes se ve cuando uno de los motociclistas saca un arma de fuego y dispara contra la cevichería “Curva La Calera”. En el video también se ve cuando algunos de los clientes optan por tirarse al suelo para evitar ser alcanzados por las balas.

Los dueños del establecimiento no se han pronunciado respecto a este atentado. Sin embargo, la Policía sospecha que detrás del ataque estaría una banda de extorsionadores.

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