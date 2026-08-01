Durante un operativo ejecutado en el centro poblado El Milagro, Pacasmayo, región La Libertad, los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Pacasmayo detuvieron a Jhordy Infantes García (26), “El Gato”, quien estaría implicado en casos de extorsión.

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El sospechoso se movilizaba en un auto y al realizar el registro vehicular se encontró un celular, un manuscrito extorsivo, un artefacto explosivo (dinamita) y seis ketes con pasta básica de cocaína (PBC).

Asimismo, en coordinación con el representante del Ministerio Público, se procedió a realizar el registro domiciliario, donde se halló otros cuatro celulares, tarjetas bancarias, memorias USB y nueve porta chips.

El intervenido, el material explosivo, la droga comisada, el vehículo y las especies incautadas fueron puestos a disposición del Depincri Pacasmayo, para las diligencias e investigaciones de ley.