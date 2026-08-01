Lo detuvieron durante un operativo en el centro poblado El Milagro, en Pacasmayo.
Lo detuvieron durante un operativo en el centro poblado El Milagro, en Pacasmayo.

Durante un operativo ejecutado en el centro poblado El Milagro, Pacasmayo, región La Libertad, los agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Pacasmayo detuvieron a Jhordy Infantes García (26), “El Gato”, quien estaría implicado en casos de extorsión.

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El sospechoso se movilizaba en un auto y al realizar el registro vehicular se encontró un celular, un manuscrito extorsivo, un artefacto explosivo (dinamita) y seis ketes con pasta básica de cocaína (PBC).

Asimismo, en coordinación con el representante del Ministerio Público, se procedió a realizar el registro domiciliario, donde se halló otros cuatro celulares, tarjetas bancarias, memorias USB y nueve porta chips.

El intervenido, el material explosivo, la droga comisada, el vehículo y las especies incautadas fueron puestos a disposición del Depincri Pacasmayo, para las diligencias e investigaciones de ley.

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