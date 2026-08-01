Una comerciante de 73 años falleció luego de ser atropellada por una combi de transporte público cuando cruzaba la avenida Coronel Parra, en la intersección con el jirón Castilla, a la altura del paradero 5, en el distrito de Pilcomayo. La víctima fue trasladada a una clínica con una grave lesión en la cabeza, donde horas después se confirmó su deceso.

Los familiares de Irmes Gálvez Gutiérrez de Castañeda señalaron que el conductor de la unidad habríaH circulado a excesiva velocidad debido a una presunta disputa por captar pasajeros con otras combis. Indicaron que cámaras de seguridad de la zona registraron la circulación de varias unidades antes del accidente y solicitaron que esas imágenes sean investigadas.

La unidad involucrada: una combi Toyota Hiace de placa ATT-882, perteneciente a la empresa “Teodoro Peñaloza”, era conducida por Simeón Martín Alberto Clemente, de 61 años. Tras el accidente, el chofer fue intervenido por la Policía y trasladado a la Unidad de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (UPIAT), donde se realizan las diligencias para determinar las responsabilidades.

Los familiares de la comerciante exigieron que el caso sea esclarecido y que se sancione a los responsables. Asimismo, vecinos de Pilcomayo solicitaron una mayor fiscalización del transporte público para prevenir nuevos accidentes.