El Concejo Distrital de Marcona aprobó por unanimidad la licencia sin goce de haber solicitada por el alcalde Joel Rosales Pacheco para participar como candidato en las Elecciones Regionales y Municipales 2026. La autorización tendrá vigencia del 4 de septiembre al 4 de octubre, periodo durante el cual el despacho de alcaldía será asumido por el primer regidor y teniente alcalde, Santos Huamaní Ccance.

Sesión de concejo

Durante el debate, la regidora de Marcona, Mirian Conde Allcaco, cuestionó que Rosales solo solicite la licencia obligatoria de 30 días y planteó que, por un criterio ético, debería apartarse del cargo hasta diciembre. Además, sostuvo que la administración municipal ha priorizado obras de infraestructura mientras persisten necesidades en servicios como salud y empleo.

La concejal señaló que antes de buscar una nueva elección, el alcalde debería responder a las expectativas de la población y asumir responsabilidades sobre los compromisos pendientes de su gestión. Incluso manifestó que una licencia más prolongada permitiría evaluar otra conducción temporal del municipio.

En respuesta, Joel Rosales rechazó los cuestionamientos y sostuvo que la licencia responde únicamente al cumplimiento de una obligación legal para quienes participan en un proceso electoral.

Pese al intercambio de posiciones, ninguno de los regidores objetó la procedencia legal de la licencia. Finalmente, el pleno aprobó por unanimidad el pedido del alcalde y, por mayoría, respaldó que Santos Huamaní asuma temporalmente la alcaldía durante el mes de septiembre.

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