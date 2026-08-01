Cuatro mujeres, entre ellas una menor de edad, resultaron heridas luego de que el automóvil en el que viajaban se despistara y volcara en el kilómetro 60.9 de la Carretera Central, en el distrito de Parco, provincia de Jauja. Las víctimas fueron auxiliadas por los Bomberos y trasladadas al hospital Domingo Olavegoya, donde fueron diagnosticadas con policontusiones.

Conductor perdió el control del vehículo

De acuerdo con el reporte policial, el accidente se registró alrededor de las 5:30 de la madrugada de este sábado, cuando el vehículo Hyundai Elantra de placa AMH-235 se desplazaba desde Lima con destino a Huancayo. El conductor, identificado como Ursino López López, de 75 años, manifestó que perdió el control de la unidad, que terminó volcada al costado de la vía.

Las personas heridas fueron identificadas como Katherine Muraya Huauya (24), Elizabeth Pérez Salvador (37), Juana Salvador Quispe (58) y una menor de edad. Todas recibieron atención médica en el hospital de Jauja.

Tras las diligencias preliminares, el conductor fue intervenido por la Policía Nacional y trasladado a la comisaría de Jauja, donde permanece mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del accidente. El vehículo quedó bajo custodia para las pericias correspondientes.