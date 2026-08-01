Bajo el mando del General PNP Carlos Raúl Roque Palomino, jefe de la Región Policial Ica, y del Coronel PNP Daniel Enrique Elías Soto, jefe de la DIVOPUS Pisco, personal policial de la DIVREINT PNP Ica, en coordinación con unidades especializadas, ejecutó un operativo de inteligencia que permitió la intervención de presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Malditos de Sinaloa”, vinculados presuntamente a delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, así como tráfico ilícito de drogas en la modalidad de microcomercialización.

Golpe policial

La intervención policial se desarrolló el 30 de julio de 2026, en diferentes puntos de la jurisdicción de Pisco, luego de acciones de inteligencia realizadas por personal de la DIVREINT PNP Ica, quienes obtuvieron información que permitió ubicar e intervenir a personas presuntamente relacionadas con esta organización criminal.

Como resultado del operativo, fueron intervenidos Juan Diego Ramírez Colmenares (24), alias “Chamo”; Dilia Alexandra Dilia Reyes (43), alias “Tiffany”; José Francisco Azuaje Algado (29), alias “Arepa”; y Jhoangel Alfonso García Martínez (29), alias “Caracas”, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con las diligencias de ley.

Durante la intervención policial se logró la incautación de diversos elementos de interés para la investigación, entre ellos tres vehículos menores, un automóvil, seis equipos celulares, una réplica de arma de fuego tipo revólver, dos cascos, seis municiones, 162 envoltorios tipo kete con presunta pasta básica de cocaína (PBC), cinco bolsitas con presunto TUSI, dos envoltorios con presunta cocaína y diez bolsitas con presunta marihuana.

Los intervenidos fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, quedando en calidad de detenidos por la presunta comisión de los delitos investigados, comunicándose el hecho al representante del Ministerio Público para continuar con las diligencias correspondientes.

Capturan a gatillero

Asimismo, tras un trabajo de inteligencia y seguimiento, agentes de la División de Inteligencia de la Región Policial Ica, en coordinación con personal policial de Villa El Salvador, capturaron en Lima a José Gregorio Dumas Rodríguez (32), alias “Pelo de Oro”, de nacionalidad venezolana, presunto integrante de la banda criminal “Los Malditos de Sinaloa”.

El detenido estaría presuntamente vinculado al asesinato del S2 PNP Carlos Audel Núñez Pérez (30), ocurrido la madrugada del 29 de julio en inmediaciones de la licorería “Punto Callao”, en la avenida Las Américas, Pisco.

Según las investigaciones, tras el crimen habría huido hacia Chincha y posteriormente a Lima, donde finalmente fue ubicado y detenido en Villa El Salvador. Durante la intervención se incautó un teléfono celular, dos cascos de motocicleta, aproximadamente 250 gramos de marihuana y 18 envoltorios con presunta PBC.

De acuerdo con la información policial, el detenido sería el presunto gatillero que ejecutó el ataque contra el suboficial Núñez Pérez.

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