Una avioneta de la empresa Aerodiana cayó en el sector Palo Viejo, a unos dos kilómetros del aeródromo de Nasca, en la región Ica. De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Nacional y Serenazgo de Vista Alegre, el hecho dejó 12 personas fallecidas.
El hecho ocurrió alrededor de la 1:05 de la tarde, cuando la aeronave realizaba la maniobra de aproximación al aeródromo luego de un vuelo turístico.
Entre las víctimas figuran el piloto, el copiloto y diez pasajeros, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado sus identidades ni nacionalidades.
Tras el accidente, efectivos de la Policía Nacional, bomberos, personal de Serenazgo y representantes de Corpac acudieron al lugar para desarrollar las labores de rescate, asegurar la zona e iniciar las investigaciones que permitan establecer las causas del hecho.
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