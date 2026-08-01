El expresidente Alejandro Toledo fue trasladado desde el penal de Barbadillo hasta el Hospital II Vitarte de EsSalud para cumplir una cita médica programada en las especialidades de urología y traumatología, informó el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

El traslado se realizó en una ambulancia del INPE y bajo estrictas medidas de seguridad.

Tras concluir las evaluaciones médicas, el exmandatario retornó al establecimiento penitenciario, mientras que el INPE precisó que su estado de salud es estable.

A través de un comunicado, la entidad penitenciaria reafirmó su compromiso con el respeto de los derechos de la población privada de libertad y aseguró que garantiza el acceso oportuno a los servicios de salud para los internos.

Alejandro Toledo permanece recluido en el penal de Barbadillo desde el 23 de abril de 2023, luego de ser extraditado desde Estados Unidos para afrontar el proceso judicial por el caso Odebrecht.

En octubre de 2024 fue condenado a 20 años y seis meses de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos relacionados con la Carretera Interoceánica, tramos 2 y 3.

El exjefe de Estado, de 81 años, es sometido periódicamente a controles médicos debido a diversas enfermedades crónicas.

Asimismo, el pasado 21 de julio de 2026 la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos recibió una solicitud para otorgarle una gracia presidencial por razones humanitarias.