Por: Feliciano Gutiérrez

El personal de la Comisaría Rinconada, con apoyo del personal policial del PAR 3 de Mayo, lograron la intervención y detención de tres personas presuntamente involucradas en un hecho con uso de armas de fuego, ocurrido en el centro poblado de La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina (Puno).

Uno de los sospechosos, tras un enfrentamiento con los agentes, terminó con herida de bala.

El operativo policial se desarrolló en inmediaciones del barrio 20 de Enero y el parque “Angelito”, donde el personal policial realizaba patrullaje a pie. Durante el servicio, los agentes advirtieron la presencia de un grupo de personas que al notar la presencia policial, adoptaron una actitud evasiva e intentaron darse a la fuga.

Durante la persecución se habrían efectuado disparos contra el personal policial interviniente, situación que motivó la aplicación de los protocolos de actuación y el uso de la fuerza para proteger la integridad del personal policial y de terceros.

Como resultado del operativo fueron detenidos tres ciudadanos, quienes quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes, al encontrarse presuntamente vinculados a los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de tentativa de homicidio y contra la seguridad pública, en la modalidad de fabricación, comercialización, uso o porte ilegal de armas de fuego.

Durante las diligencias policiales se incautaron dos armas de fuego tipo pistola, abastecidas con municiones, así como cartuchos adicionales que habrían sido hallados en poder de los intervenidos.

Asimismo, uno de los intervenidos presentaba una lesión compatible con impacto por proyectil de arma de fuego, por lo que recibió atención médica inmediata en el establecimiento de salud de La Rinconada y posteriormente fue referido al hospital Carlos Monge Medrano de la ciudad de Juliaca.