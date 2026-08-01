El expresidente Ollanta Humala recuperó su libertad este viernes y, tras abandonar el penal de Barbadillo por orden del Poder Judicial, aseguró que él, su familia y el Partido Nacionalista fueron víctimas de una “persecución política y judicial” . La excarcelación se produjo luego de que el Tribunal Constitucional anulara la condena de 15 años de prisión por lavado de activos.

A su salida del establecimiento penitenciario, Humala afirmó que nunca recibió aportes ilegales de Venezuela ni de Brasil para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011, y sostuvo que jamás cometió delito alguno. Además, calificó su detención como un “secuestro por parte del Estado”.

El exmandatario, visiblemente emocionado, señaló que el proceso judicial afectó gravemente a su entorno familiar. Indicó que su esposa, Nadine Heredia, tuvo que solicitar asilo y que sus hijos salieron del país debido a las consecuencias del caso.

Ollanta Humala aseguró que la investigación y la condena respondieron a motivos políticos relacionados con su gestión de gobierno y su ideología. En ese sentido, exigió que se haga justicia y se determinen responsabilidades por lo que considera una persecución en su contra.

El exjefe de Estado permanecía recluido en el penal de Barbadillo desde abril de 2025, cuando fue sentenciado junto con Nadine Heredia a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos agravado, en el proceso vinculado al presunto financiamiento irregular de sus campañas presidenciales. Anteriormente, también estuvo en ese penal entre 2017 y 2018 mientras cumplía prisión preventiva.

Equipo Especial Lava Jato

Tras llegar a su vivienda, ubicada en el distrito limeño de Surco, Humala volvió a cuestionar a los fiscales que participaron en el caso y calificó al Equipo Especial Lava Jato como “el brazo armado” del Ministerio Público.

“Yo, mi familia y el Partido Nacionalista hemos sido víctimas de una persecución política y judicial. 15 de abril del año pasado, 2025, fui secuestrado por el Estado, y después los sicarios del sistema de justicia que estaban en ese momento regularizaron una situación ilegal”, refirió.

Asimismo, Humala afirmó que continuará enfrentando las acciones judiciales que considere irregulares.

Finalmente, el expresidente sostuvo que el Estado debe ofrecer disculpas a su familia y al Partido Nacionalista por los perjuicios ocasionados durante el proceso. Reiteró que luchará para demostrar su inocencia y responsabilizó a las autoridades que, según dijo, impulsaron una persecución en su contra.