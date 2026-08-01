Autoridades chilenas ordenaron este viernes evacuaciones en varias zonas de regiones en el centro-norte y sur del país debido a un nuevo temporal que ha causado desbordes y crecidas de ríos.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó estas medidas ante el sistema frontal que ha afectado a la comuna de Concepción, l a cual está en alerta roja, y otros municipios del sur en Bio Bío, La Araucanía y Los Ríos, la región de Ñuble (centro) y Coquimbo en el norte.

Chile fue azotado en las últimas semanas por un intenso temporal en diez de las 16 regiones del país, que dejó 13 fallecidos más de 3.000 damnificados y produjo desbordamiento de caudales, inundaciones, además de daños a infraestructuras.

Según el último informe del Senapred, el nuevo frente meteorológico ha dejado 59 personas damnificadas, 48 albergadas y 611 aisladas.

El temporal continúa produciendo deslizamientos, interrupciones de rutas y cortes de energía eléctrica en algunos sectores , mientras que la Dirección General de Aguas (DGA) está alerta monitoreando ríos que han alcanzado el umbral rojo y podrían afectar a viviendas e infraestructura.

“Ya tenemos algunas casas que están propensas a inundarse. No es por ser alarmista, pero esto va a seguir aumentando el caudal y lo más probable es que con las lluvias que vienen en la madrugada y mañana tengamos alguna complicación mayor en ese sector”, dijo a la prensa local el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz.

En La Araucanía, por su parte, se evacuó al menos a 50 familias de la comuna de Traiguén debido al desborde de humedales y del río del mismo nombre, según antecedentes del Senapred.

La lluvia ha superado los pronósticos en la región de Coquimbo, que ya había sido declarada en Estado de Excepción de Catástrofe por el Gobierno de José Antonio Kast hace casi dos semanas.

Se estimaba una caída de agua de 15 milímetros para las ciudades del norte como La Serena y Coquimbo y finalmente cayeron 23, lo cual activó algunas quebradas, según se informó.

El temporal ha afectado durante esta jornada a casi 50.000 personas que se han quedado sin energía eléctrica en Viña del Mar, Valparaíso, Maule, Coquimbo y la Región Metropolitana de Santiago.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronosticó esta semana que las lluvias se extenderán por los próximos tres meses, con una caída de agua sobre los indicadores normales y una presencia del fenómeno El Niño activo hasta el otoño austral de 2027.

La institución realizó un balance sobre el temporal que se desarrolló entre el 14 y 21 de julio y confirmó que fue uno de los “más significativos registrados en las últimas décadas”.