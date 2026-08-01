El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Suprema de Familia, abrió una investigación preliminar contra el diputado de Juntos por el Perú (JP) Julián Luis Pérez Mallqui por presunta violencia física y psicológica contra su expareja.

El fiscal supremo Luis Arce Córdova asumió el caso y ordenó diligencias para establecer las circunstancias de la presunta agresión.

Medidas

El magistrado encargó a la Policía ejecutar las acciones necesarias para esclarecer los hechos dentro de un plazo de 15 horas y remitir los resultados al Ministerio Público.

Según la disposición fiscal, la PNP debe recoger las declaraciones de los agentes que participaron en la intervención y de los testigos. También deben revisar el lugar donde habría ocurrido la agresión y recabar información de las cámaras de seguridad.

Asimismo, la Fiscalía solicitó la declaración de la presunta víctima y del investigado; y precisó que Pérez Mallqui deberá brindar su versión con la presencia de un abogado defensor.

Además, dispuso recabar los antecedentes judiciales, penales y policiales del legislador y verificar si existen investigaciones previas o medidas de protección relacionadas con el caso. Todo ello para evaluar acciones de resguardo para la denunciante.

Estado

La situación jurídica de Pérez todavía no está definida porque será la Fiscalía la que determine los siguientes pasos después de que la Policía entregue su informe.

Mientras tanto, el diputado permaneció ayer detenido en la comisaría de San Miguel por segundo día consecutivo.

Por su parte, la bancada de JP emitió un pronunciamiento rechazando cualquier forma de violencia y señalando que seguirá de cerca las investigaciones para evaluar las posibles sanciones.