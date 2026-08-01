El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que del 2 al 4 de agosto persistirá el incremento de la temperatura diurna, con intensidad de moderada a extrema, en 16 departamentos del país.

En la costa norte, las temperaturas máximas podrían llegar hasta los 36 °C. La medida alcanza a Áncash, Arequipa, Ayacucho, Lima, Callao, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Moquegua, Pasco, Piura, Tacna y Tumbes.

El organismo indicó, mediante el aviso n.° 299, que durante el mediodía habrá escasa nubosidad, condición que favorecerá el incremento de la radiación ultravioleta.

Para el 2 de agosto se pronostican temperaturas de entre 30 °C y 36 °C en la costa norte, de 24 °C a 30 °C en la costa central y de 23 °C a 30 °C en la costa sur. En la sierra, los valores oscilarán entre 18 °C y 32 °C en el norte, de 14 °C a 28 °C en la zona central y entre 13 °C y 29 °C en el sur.

El 3 de agosto se mantendrán rangos similares en la costa, mientras que en la sierra norte se esperan máximas de 18 °C a 30 °C y en la sierra central de 14 °C a 30 °C.

Para el 4 de agosto continuará el calor en la costa norte con máximas de 30 °C a 36 °C, mientras que la costa central registrará entre 24 °C y 30 °C y la costa sur entre 22 °C y 30 °C. En la sierra norte se prevén temperaturas de 18 °C a 30 °C y en la sierra central de 14 °C a 30 °C.