El Poder Judicial ordenó este viernes la excarcelación del expresidente Ollanta Humala, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) anulara la sentencia de 15 años de prisión efectiva que pesaba en su contra por el delito de lavado de activos.

Con esta decisión, el exmandatario dejará en las próximas horas el Penal de Barbadillo, donde permanecía recluido desde el año pasado.

La medida fue adoptada por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, en cumplimiento del fallo emitido por el Tribunal Constitucional, que declaró fundada la demanda de hábeas corpus presentada por la defensa del exjefe de Estado.

El recurso buscaba anular tanto la condena como el proceso penal seguido contra Humala por los presuntos aportes ilícitos recibidos para financiar sus campañas presidenciales de 2006 y 2011. El máximo intérprete de la Constitución dio la razón al exmandatario.

En su resolución, el Tribunal Constitucional concluyó que los hechos atribuidos a Humala no podían ser sancionados como lavado de activos, debido a que la figura penal aplicada no se encontraba vigente al momento en que ocurrieron los hechos investigados.

El fallo precisa que ningún juez puede imponer una condena basándose en una norma derogada o que haya entrado en vigencia con posterioridad a la comisión de los hechos, al considerar que ello vulnera el principio de legalidad.

Tras la resolución del TC y la orden judicial de excarcelación, Ollanta Humala recuperará su libertad, mientras queda sin efecto la sentencia que lo mantenía en prisión por el caso vinculado al financiamiento de sus campañas electorales.