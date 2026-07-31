El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) informó que la región Arequipa cuenta con 2844 puntos de venta autorizados por las empresas operadoras para la contratación de servicios móviles, telefonía fija, internet y televisión de paga.

La entidad recordó que realizar contrataciones en establecimientos autorizados brinda mayor seguridad a los usuarios, ya que permite reducir los riesgos de suplantación de identidad, fraudes y la activación de servicios sin consentimiento.

REGISTRO

De acuerdo con la información reportada al OSIPTEL correspondiente al primer semestre de 2026, los puntos de venta autorizados en Arequipa se distribuyen de la siguiente manera:

Claro: 1101 puntos de venta.

1101 puntos de venta. Bitel: 843 puntos de venta.

843 puntos de venta. Entel: 643 puntos de venta.

643 puntos de venta. Movistar: 256 puntos de venta.

256 puntos de venta. Win: 1 punto de venta.

Para facilitar la ubicación de estos establecimientos, los usuarios pueden consultar el Portal de Información de Usuarios del OSIPTEL, donde se encuentra disponible el listado actualizado por empresa operadora, así como la dirección de cada punto de atención autorizado.