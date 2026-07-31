El abogado del expresidente Ollanta Humala, Julio Espinoza, informó que el proceso de excarcelación de su patrocinado ya está en marcha y estimó que el exmandatario abandonará el Penal de Barbadillo en las próximas horas, luego de que el Poder Judicial ordenara su liberación tras el fallo del Tribunal Constitucional (TC).

Espinoza explicó que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) ya recibió la comunicación oficial para ejecutar la orden judicial y que se dispuso a la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes) realizar los trámites correspondientes para concretar la excarcelación.

“Esperemos que en menos de dos horas se estén ejecutando los trámites finales. El INPE ya tiene la comunicación y ya dio la orden para que Diroes realice todos los procedimientos necesarios para disponer la excarcelación”, declaró el abogado a la prensa.

Asimismo, señaló que funcionarios del INPE se trasladarán al penal de Barbadillo para culminar el procedimiento administrativo que permitirá la salida del exjefe de Estado, cuya condena de 15 años por lavado de activos fue anulada por el Tribunal Constitucional.

Respecto a la exprimera dama, Nadine Heredia, Espinoza indicó que recibió la noticia “con mucha expectativa” y expresó su confianza en que el reencuentro familiar pueda concretarse en los próximos días, una vez que Humala recupere su libertad.