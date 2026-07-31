Con una orden de allanamiento, agentes del Área de Secuestros y Extorsiones del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) Trujillo incursionaron en una vivienda situada en la calle Los Olivos del sector Jerusalén, en el distrito de La Esperanza, y detuvieron a una mujer.

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Se trata de Jessica Álvarez Huaylla (32), quien es investigada por su presunta participación en el delito de extorsión agravada. Aunque los detectives no revelaron detalles del caso, sí informaron que al registrar la casa se encontró evidencia comprometedora.

PESQUISAS

En efecto, durante el registro del inmueble, la Policía Nacional incautó dos réplicas de armas de fuego, cuatro tarjetas bancarias, tres iPad, una laptop, tres celulares, equipos de cómputo, cámaras fotográficas y diversa documentación considerada de interés para la investigación.

El operativo se desarrolló con la participación del Ministerio Público y la Defensa Pública, conforme a los procedimientos legales.

La investigación continúa en el Depincri Trujillo para determinar el grado de responsabilidad de la mujer detenida e identificar y ubicar a otros presuntos involucrados.