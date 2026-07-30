Las carreteras de la provincia de Otuzco continúan siendo escenarios de violentos accidentes de tránsito. Esta vez, un joven murió luego de que fuera arrollado por un vehículo de carga pesada que se habría dado a la fuga. Esta muerte se suma a la tragedia ocurrida el pasado 27 de julio, cuando dos personas fallecieron luego de que una camioneta cayera a un abismo de 400 metros en el sector Lomas del Viento.

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Investigan

La última muerte ocurrió en el distrito de Usquil, en la vía que une a Coina con Chuquizongo. En este lugar fue atropellado Linder Cortijo Cruz.

Según lugareños, la víctima caminaba por el lugar en horas de la noche cuando un volquete lo atropelló y luego se dio a la fuga.

El joven vivía en el caserío de Chapihual, ubicado en el distrito de Huaranchal, y no se descarta que haya encontrado la muerte luego de participar de las actividades por la festividad en honor a San Miguel Arcángel, patrón del centro poblado Coina.

Amigos y familiares de Cortijo pidieron a la Policía y al Ministerio Público identificar a quien acabó con su vida.

Muertes y causas

Según el Sistema Informático Nacional de Defunciones del Perú (Sinadef) del Ministerio de Salud (Minsa), en lo que va del año se han registrado 109 muertes por accidentes de tránsito en La Libertad. Esta cifra es la segunda causa de decesos en la región, después de los homicidios, que concentra 125 casos.

Además, de acuerdo a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de La Libertad, el factor humano es la causa principal de los accidentes de tránsito ocurridos en este departamento: exceso de velocidad, uso del celular al volante, conducción en estado de ebriedad, así como cansancio y fatiga.