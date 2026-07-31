La Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María (Tercer Despacho) identificó e inició una investigación preliminar contra seis presuntos implicados por el delito de homicidio calificado, en relación con el ataque ocurrido el 22 de julio de 2026 en la urbanización Manzanilla II, en La Victoria.

El ataque criminal provocó la muerte de 10 integrantes de la familia Vílchez. Según las primeras diligencias del Ministerio Público, los presuntos involucrados pertenecerían a la organización criminal ‘Los Vikingos de Gamarra’, dedicada al cobro de cupos a choferes de transporte menor en La Victoria.

La hipótesis del Ministerio Público apunta a que los imputados habrían ordenado la quema de vehículos estacionados luego de que sus presuntas exigencias extorsivas no fueran atendidas. Según el reporte oficial, el siniestro ocasionó la muerte de cinco adultos y cinco menores de edad.

El despacho fiscal identificó como presuntos implicados a las hermanas Yesenia Ureta Vargas y Fabiola Ureta Vargas; a Miguel Ureta R., alias ‘Nene’; a Fabián Gonzáles; a Juan Ayllón, alias ‘Pimpollo’; y a Terry Cariat.

La Fiscalía precisó que Yesenia Ureta y Juan Ayllón habrían coordinado el ataque y realizado el seguimiento previo a bordo de motocicletas. Las diligencias están a cargo del despacho fiscal, con el apoyo de la fiscal superior gestora Sonia Chávez Gil.

Las actuaciones de la investigación fueron remitidas a la División de Homicidios de la Policía Nacional del Perú para continuar con el esclarecimiento del caso.

🚨 #LoÚltimo | Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María (Tercer Despacho), a cargo de la fiscal provincial Katharine Borrero Soto, identificó e inició investigación preliminar por el delito de homicidio calificado a los seis presuntos autores… pic.twitter.com/ymGxjLE6qg — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) July 30, 2026