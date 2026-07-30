La Policía Nacional detuvo en las últimas horas a un ciudadano venezolano, señalado como el presunto autor del incendio de una camioneta de alta gama de propiedad de un empresario, en el distrito de El Agustino.

El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, informó que la captura del ciudadano extranjero fue posible gracias a la activación del ‘Plan Cerco’, que permitió su rápida identificación y ubicación.

“Se activa el ‘Plan Cerco’ y salen al encuentro y logran capturar a la persona, (que estaba) huyendo del lugar donde habían incendiado este vehículo de alta gama”, indicó.

Según RPP, Arriola señaló que el detenido fue identificado como Diego Alberto Castro Pinedo, de 19 años, un ciudadano venezolano señalado de integrar una presunta organización criminal dedicada a la extorsión.

De acuerdo con fuentes policiales consultadas por dicho medio, el ciudadano venezolano habría registrado en video el atentado y posteriormente lo envió al empresario víctima de extorsión como parte de los actos de intimidación.

Al detenido se le incautó un equipo celular en el que se hallaron fotografías, capturas de pantalla de transferencias bancarias y otros elementos que, según la Policía, lo vincularían con el caso.

De acuerdo con fuentes consultadas, Castro Pinedo mantenía comunicación con un sujeto identificado con el alias de ‘Yair’, quien sería el presunto autor intelectual del ataque extorsivo.