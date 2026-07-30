La detención del diputado de Juntos por el Perú por Cusco, Julián Pérez, por una presunta agresión contra su expareja en San Miguel motivó la reacción de su bancada.

El senador Jaime Quito afirmó que los integrantes del grupo parlamentario no tenían conocimiento de lo ocurrido y consideró necesario que las investigaciones permitan esclarecer los hechos en el menor tiempo posible.

En diálogo con RPP,el senador señaló que “se debe conocer a plena cabalidad” lo sucedido y expresó su deseo de que el caso se esclarezca “lo más pronto posible”.

Quito sostuvo que la existencia de investigaciones no impide que una persona haya postulado a un cargo de elección.

“Existen diversos congresistas, no solamente de Juntos por el Perú, sino de las diversas bancadas que tienen ciertas investigaciones, pero esos no son impedimentos para que uno pueda haber sido candidato”. Además, indicó que no se descarta una eventual sanción interna, ya que la bancada cuenta con una comisión de Ética.