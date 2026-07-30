La trata de personas es uno de los delitos más preocupantes en Arequipa. Entre el 2021 y julio de 2026, la Fiscalía Provincial Especializada en Trata de Personas registró 1,063 investigaciones por este delito, siendo la explotación sexual la modalidad más recurrente.

En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, según la Fiscalía de Arequipa, solo durante el 2025 se reportaron 215 casos, mientras que entre enero y julio de este año ya se contabilizan 92 investigaciones, cifras que reflejan la persistencia de este delito en la región.

Según la Fiscalía, las organizaciones criminales suelen captar a sus víctimas a través de medios informáticos, ofreciéndoles supuestas oportunidades laborales que terminan convirtiéndose en situaciones de explotación.

Las investigaciones también han permitido identificar que los casos se concentran principalmente en zonas vinculadas a actividades mineras ubicadas en provincias de la región. Entre ellas figuran El Pedregal, en la provincia de Caylloma; Secocha, en Camaná; y Chala, en Caravelí, donde se ha detectado una mayor incidencia de este delito.

En cuanto a los resultados judiciales, Arequipa obtuvo 13 sentencias condenatorias durante el 2025, ubicándose como el distrito fiscal con mayor número de fallos de este tipo a nivel nacional ese año, de acuerdo con el reporte de la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Trata de Personas (Fistrap).

A nivel nacional, las fiscalías especializadas consiguieron 218 sentencias condenatorias entre enero de 2025 y junio de 2026. En el primer semestre de este año, los distritos fiscales con más condenas fueron Tacna, La Libertad, Lima, Ica y Lambayeque.

Respecto a las medidas coercitivas, en Arequipa se dictaron nueve prisiones preventivas durante el 2025 y siete entre enero y julio de 2026, mientras que en todo el país se impusieron 221 prisiones preventivas el año pasado y 111 en el primer semestre de este año, como parte de las investigaciones contra presuntas redes de trata de personas.