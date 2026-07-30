El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que un equipo multidisciplinario del Programa Nacional Warmi Ñan acudió a la comisaría de San Miguel para brindar asistencia legal, psicológica y acompañamiento social a una ciudadana que denunció haber sido víctima de violencia.

La denuncia fue presentada contra el diputado de la bancada de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, quien permanece detenido en una sede policial. El parlamentario fue intervenido luego de que la denunciante lo acusara de haber ejercido agresiones físicas y verbales en su contra.

“Desde el sector, condenamos enérgicamente este hecho, que involucra a una autoridad recientemente elegida. El MIMP pone a disposición profesionales en psicología, así como servicios de asesoría legal y social, para atender este caso”, señaló el MIMP.

Además, el ministerio instó a los operadores de justicia a intervenir de oficio y garantizar una investigación rápida, transparente y diligente. El MIMP señaló que se deben establecer responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes de acuerdo con la normativa vigente.

Desde el sector, las autoridades condenaron categóricamente la conducta atribuida al legislador y resaltaron la gravedad de que un representante elegido recientemente por voto popular esté involucrado en una denuncia de este tipo. En ese sentido, el MIMP informó que puso a disposición de la denunciante todos sus recursos profesionales para garantizar su protección.

“Exhortamos a los operadores de justicia a actuar con celeridad, garantizar una investigación diligente y sancionar al responsable conforme a ley”, finalizó el organismo.

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Detienen a diputado Julián Pérez por presunta agresión a una mujer en San Miguel

El diputado por Cusco de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, fue detenido este jueves en el distrito limeño de San Miguel, luego de ser denunciado por la presunta agresión contra una mujer.

El legislador fue trasladado a la Comisaría de San Miguel, donde permanece mientras se realizan las diligencias correspondientes.

La denuncia fue presentada por la presunta víctima, quien acudió a la dependencia policial para formalizar los hechos. Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre las circunstancias en las que se habría producido la agresión ni sobre la situación legal del parlamentario.

Una acompañante de la denunciante, que llegó a la comisaría para respaldarla durante el proceso, condenó lo ocurrido y pidió que el caso sea investigado. “No debe haber agresión a nadie”, declaró a Canal N, al señalar que conoce a las dos personas involucradas.

La Policía Nacional continúa con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes, mientras se espera un pronunciamiento del legislador y de la bancada de Juntos por el Perú sobre la denuncia presentada.

Diputado es acusado de atropellar a una madre e hija

Julián Pérez Mallqui, conocido como “Cheldo”, también enfrenta cuestionamientos por negarse a pagar la reparación civil de S/350 mil ordenada por el Poder Judicial tras ser condenado por atropellar a una madre y a su hija en Pichari (Cusco), en febrero de 2024, según reveló el dominical Panorama.

Según el acta policial, Pérez conducía presuntamente en estado de ebriedad, atropelló a las víctimas y luego intentó huir al advertir la presencia de la Policía. La menor sufrió graves secuelas, entre ellas epilepsia, convulsiones, fracturas, lesiones en la columna y pérdida de memoria.

El diputado de Juntos por el Perú, rechazó esa versión y aseguró que no se trató de un atropello, sino de un choque fortuito. Además, negó haber estado ebrio y atribuyó el contenido del parte policial a su enfrentamiento con la Policía por su defensa de los agricultores cocaleros.

Aunque cumplió un año de prisión por este caso, Pérez sostiene que la reparación civil es excesiva. “La reparación es de 350 mil soles, ¿le parece justo? ¿La ha visto cómo está la niña? (...) ¿Me ves millonario? Creo que se están ensañando en esto, es indignante”, dijo anteriormente Julián Pérez.

En tanto, la madre de la menor expresó su temor de que el caso quede impune ahora que el dirigente cocalero asumió un escaño en el Parlamento.

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Diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez, se encuentra detenido en la Comisaría de San Miguel, luego de ser denunciado por agresión



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