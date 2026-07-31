Este domingo, el Museo de Sitio Chan Chan (Huanchaco) será escenario de una nueva edición de Museos Abiertos (MUA), programa del Ministerio de Cultura (Muncul) que permite al público ingresar gratuitamente y participar de una amplia programación de actividades culturales, artísticas y recreativas.

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Programa

Las actividades comenzarán a las 10 a. m. con el izamiento de la bandera nacional, en homenaje al 205 aniversario de la Independencia del Perú. A partir de ese momento, los asistentes podrán participar de diversas actividades diseñadas para fortalecer el conocimiento y la valoración del legado de la cultura Chimú.

Entre las propuestas destacan los juegos tradicionales de ludo y damas, que permitirán a los participantes poner a prueba su memoria y rapidez mental mientras descubren elementos de la iconografía de Chan Chan y personajes de la cultura Chimú.

También se desarrollará un taller de pintado de iconografía Chimú, “una experiencia creativa para conocer los valores excepcionales que hicieron posible la inscripción de Chan Chan en la Lista del Patrimonio Mundial”.

La programación artística incluirá la presentación de la tradicional danza Negras de Calazán, a cargo de la Asociación Cultural Te Abrazo Perú; la participación del elenco del Centro de Arte Inclusivo Mis Tres Amores; recitales de poesía de estudiantes de la I.E.N.° 80018 República de México; la presentación del quinteto de metales de la Asociación Cultural Arpegio y un espectáculo de arte circense para toda la familia.