El diputado por Cusco de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, fue trasladado al área de Medicina Legal como parte de las diligencias que realiza la Policía Nacional tras su detención en el distrito de San Miguel.

El parlamentario permanece bajo investigación luego de ser denunciado por la presunta agresión física contra una mujer.

La denuncia fue presentada por la presunta víctima en la Comisaría de San Miguel, donde el legislador permanece mientras continúan las actuaciones correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no han informado detalles sobre las circunstancias en las que se habría producido el hecho ni sobre la situación legal del congresista.

Una acompañante de la denunciante, quien acudió a la dependencia policial para brindarle apoyo, pidió que el caso sea investigado y rechazó cualquier acto de violencia. “No debe haber agresión a nadie”, declaró a Canal N.

En tanto, la Policía continúa con las investigaciones y se espera un pronunciamiento del legislador y de la bancada de Juntos por el Perú.