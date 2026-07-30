El exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, cuestionó la propuesta del gobierno de Keiko Fujimori de ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna y, especialmente, en el control de los establecimientos penitenciarios.

A su juicio, los militares no cuentan con la preparación ni la función constitucional para asumir esas labores.

En declaraciones a Canal N, Pedraza sostuvo que la lucha contra la criminalidad debe centrarse en el fortalecimiento de la Policía Nacional y de sus sistemas de inteligencia. “Creo que su formación y la logística con la que cuentan va por una vía distinta. Me parece innecesario vincularlos a tareas de esta naturaleza”, afirmó sobre el rol de las Fuerzas Armadas.

Respecto a la administración de los penales, agregó: “¿Qué podría hacer el Ejército manejando penales? La verdad es que absolutamente nada”.

El exministro explicó que problemas como la extorsión y el sicariato requieren inteligencia policial, seguimiento de comunicaciones y una mayor capacidad operativa, más que presencia militar. Asimismo, consideró necesario reforzar la coordinación con empresas de telecomunicaciones, entidades financieras y organismos reguladores para identificar y desarticular las redes criminales.

Pedraza señaló que, con una estrategia basada en inteligencia y recursos adecuados, podrían lograrse avances en un plazo de 90 días. “En seguridad no hay varita mágica. Lo que se necesita es acción policial”, remarcó, al insistir en que las medidas deben responder a una planificación técnica y no a acciones simbólicas.

Finalmente, saludó la designación del general César Astudillo como ministro del Interior y sostuvo que el éxito de su gestión dependerá de conformar un equipo técnico especializado en administración pública y seguridad.