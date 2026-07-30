El alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, se pronunció por el anuncio que realizó la presidenta Keiko Fujimori durante su mensaje a la Nación. Para el burgomaestre, sacar al Ejército a las calles durante los estados de emergencia, como anunció la mandataria, “no sirve mucho”.

VER MÁS| Trujillo expuesto por retraso de obras en quebradas

Reyna Rodríguez aseguró que el primer mensaje de Fujimori “fue de propuestas genéricas”. “La presidenta recién asume el Estado y va a analizar y tomar decisiones. Lo que le pediría es, primero, la seguridad ciudadana. Los empresarios, emprendedores y gente de a pie no pueden trabajar tranquilos por culpa de una banda u organización criminal que no han podido ser todavía capturados o desarticulados”, indicó.

Para combatir el crimen, aseguró, se necesita “mano dura” y generar empleo, “pero no desde el aparato público sino generando normas que hagan atractiva la inversión privada y vengan grandes empresas a invertir”.

“Sacar al Ejército a las calles no sirve mucho. El Ejército, la PNP o la Fiscalía no pueden meter preso a nadie sin pruebas; y una vez que se los mete a la cárcel tiene que haber mano dura. Si no hay mano dura quien está pagando los platos rotos es la gente buena, pero estoy seguro que pronto saldrá un paquete reformativo”, agregó.