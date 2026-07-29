La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) indicó que el alcalde de la ciudad, Mario Reyna Rodríguez, inició acciones para la pronta implementación de la primera “Línea de Metro” en la capital liberteña.

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“El gobierno local manifiesta su total apoyo y predisposición para liderar conjuntamente el desarrollo de los estudios y posterior ejecución de tan importante infraestructura ferroviaria”, señaló la autoridad edil en un oficio enviado a la presidenta de la República, Keiko Fujimori.

En su primer Mensaje a la Nación, el 28 de julio, la mandataria anunció que impulsará un sistema de metro para Trujillo.