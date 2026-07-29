Con canciones de reconocidos artistas peruanos como referencia, especialistas del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) del Ministerio de Salud enseñaron a los asistentes a la Gran Parada Militar cómo mantener el ritmo adecuado durante una reanimación cardiopulmonar (RCP).

La actividad buscó que las personas puedan recordar con mayor facilidad la frecuencia recomendada para las compresiones en adultos, que debe mantenerse entre 100 y 120 por minuto.

Para ello, los profesionales utilizaron temas cuyo ritmo coincide con esta velocidad, entre ellos “Cuando pienses en volver”, “El aguajal”, “Elsa” y “Contigo Perú”.

Durante la demostración, los especialistas explicaron que ante un posible paro cardiorrespiratorio es importante pedir ayuda de inmediato si una persona no responde y no respira con normalidad.

Mientras llega la asistencia médica, iniciar las compresiones puede ayudar a mantener la circulación hacia órganos vitales.