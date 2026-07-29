La Gran Parada y Desfile Cívico Militar Policial se realizará este miércoles 29 de julio como parte de las celebraciones por el 205º aniversario de la Independencia del Perú. Conoce el horario de inicio, el recorrido y todos los detalles del tradicional evento en la avenida Brasil.

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8:48 a.m. | Ante el cierre total de la avenida Brasil por la Gran Parada y Desfile Cívico Militar, se recomienda a los conductores utilizar rutas alternas para desplazarse durante la mañana de este miércoles 29 de julio. Entre las vías habilitadas como alternativas figuran las avenidas Sucre, Tingo María, Salaverry, General Vivanco, Venezuela, Arica, Alfonso Ugarte, Guzmán Blanco, Del Ejército y José Faustino Sánchez Carrión.

8:35 a.m. | Brigada Canina se prepara para su participación en la avenida Brasil

La avenida Brasil ya cuenta con la presencia de la Brigada Canina de la Policía Nacional del Perú (PNP), una de las unidades especializadas que participará en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026 por las celebraciones de Fiestas Patrias. Los canes que integran esta unidad están entrenados para cumplir labores de seguridad, detección de sustancias, rescate y apoyo operativo durante sus intervenciones.

(Foto: Antonio Melgarejo @photo.gec)

(Foto: Antonio Melgarejo @photo.gec)

(Foto: Antonio Melgarejo @photo.gec)

(Foto: Antonio Melgarejo @photo.gec)

8:30 a.m. | La avenida Brasil luce con gran afluencia de público esta mañana ante la expectativa por el inicio de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026.

(Foto: Joel Alonzo @photo.gec)

(Foto: Joel Alonzo @photo.gec)

(Foto: Joel Alonzo @photo.gec)

¿A qué hora comenzará la Gran Parada y Desfile Cívico Militar Policial 2026?

De acuerdo con la programación oficial, la Gran Parada y Desfile Cívico Militar Policial comenzará a las 10:00 a.m. y tendrá una duración aproximada de tres horas. De este modo, se prevé que el tradicional desfile patrio concluya alrededor de la 1:00 p.m.

¿Qué agrupaciones participarán en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar Policial 2026?

Agrupamientos de las Fuerzas Armadas.

Delegaciones de la Policía Nacional del Perú.

Participación de instituciones invitadas.

Vehículos y equipamiento militar.

Unidades históricas y representativas.

Presentaciones que reflejan el compromiso y la vocación de servicio de quienes trabajan por el país.

¿Qué calles y avenidas permanecerán cerradas durante la Gran Parada y Desfile Cívico Militar Policial 2026?

La Gerencia de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Lima informó que, con motivo de la Gran Parada y Desfile Cívico Militar del 29 de julio, se implementarán cierres parciales y totales en diversas vías de la capital.

En particular, el 29 de julio la avenida Brasil permanecerá completamente cerrada desde las 12:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., en el tramo comprendido entre la Plaza Bolognesi y la avenida Javier Prado. La restricción también alcanzará las vías destinadas a la concentración de las delegaciones participantes, entre ellas la avenida de La Peruanidad, la avenida 9 de Diciembre, la avenida Alfonso Ugarte, la avenida Arica, la avenida Guzmán Blanco, el pasaje Ruiz Bravo, el jirón Chota y un tramo de la avenida Javier Prado Oeste.