El juzgado decidió poner en libertad a Richard David Hualla Turpo, conductor de la mototaxi involucrada en el accidente que ocasionó la muerte del suboficial PNP Gustavo Adolfo Humpire Portugal, ocurrido durante un operativo de control en la carretera Panamericana Sur, en Chala.

Luego que no se dio la prisión preventiva, el conductor de la unidad menor será investigado en libertad bajo la medida de comparecencia con restricciones. Esta decisión generó indignación entre los familiares del policía, quienes consideran que el conductor debe continuar detenido por su presunta responsabilidad en la muerte del efectivo.

Jennifer Humpire, hermana del fallecido, cuestionó la medida judicial y de la Fiscalía. El hecho ocurrió el 15 de agosto, aproximadamente a las 20:45 horas, en el kilómetro 617 de la Panamericana Sur, en el sector de Aguadita. El suboficial Humpire Portugal participaba en un operativo de control de vehículos menores cuando fue atropellado por la mototaxi.

De acuerdo con el acta de intervención policial, el conductor habría acelerado la unidad cuando los agentes intentaban intervenirlo, provocando el impacto contra el efectivo. El policía fue trasladado al Centro de Salud de Chala, donde el médico de turno confirmó que llegó sin signos vitales.

Hualla Turpo fue intervenido después del accidente y trasladado a la Comisaría PNP Chala. Según el documento policial, presentaba inestabilidad al caminar y aparentes signos de haber ingerido bebidas alcohólicas. Además, fue atendido por las lesiones que sufrió durante el accidente.

Inicialmente, el conductor quedó detenido por la presunta comisión de los delitos de homicidio culposo, accidente de tránsito con consecuencias fatales y peligro común. Sin embargo, posteriormente el juzgado dispuso que afrontara el proceso en libertad.

TRASLADARON CADÁVER POR CUSCO

Mientras el proceso continúa, los restos del suboficial fueron trasladados a Arequipa. Su madre, hermanos, esposa y sus dos hijos menores de edad viajaron desde Cusco para acompañar a la familia en la despedida.

Los familiares tuvieron que permanecer varias horas en Chala para realizar los trámites correspondientes antes de emprender el viaje hacia Arequipa, en un recorrido de aproximadamente 24 horas por la ruta de Cusco.

Ahora esperan que las investigaciones permitan esclarecer cómo ocurrió el accidente y por qué el policía terminó siendo arrollado mientras realizaba el operativo de control.