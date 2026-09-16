La presidenta Keiko Fujimori presentó en Palacio de Gobierno a los integrantes de los Comisionados de Alto Nivel para las Reformas Estructurales y el Aumento de la Productividad del Perú, en una actividad junto al ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba.
Durante su intervención, Fujimori sostuvo que el país enfrenta problemas estructurales que requieren decisiones políticas.
“Hace 50 días recibimos un país en crisis. Con muy poca capacidad de respuesta frente a los problemas de los peruanos. Recibimos un Estado en abandono y un Estado contradictorio”, afirmó.
Los grupos de trabajo estarán enfocados en reducir la informalidad laboral, ampliar el acceso al financiamiento, mejorar la gestión de la inversión pública y fortalecer el cumplimiento tributario.
Entre los integrantes figuran Gustavo Yamada, Miguel Jaramillo, Martín Naranjo, Milton von Hesse y Manuel Estela, provenientes del sector privado y la academia.
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