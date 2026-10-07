Un efectivo de la PNP perdió la vida esta mañana luego de participar en una prueba física para el ascenso en su institución y cuando era trasladado del estadio Jorge Basadre Grohmann al servicio de Emergencia del hospital Hipólito Unanue. Se trata del suboficial de primera PNP José Antonio Cáceres Salas (47), perteneciente al área de Logística en la Región Policial Tacna que está a cargo del general PNP Herbert Luna Velarde, quién habría tenido un aparente paro cardiorrespiratorio.

Constatan muerte

Según un informe que hizo el personal de la comisaría Central sobre el ingreso del policía Cáceres Salas al nosocomio local, el deceso fue confirmado pasado las 10 horas. También indican que dicho suboficial previamente se encontraba realizando su examen físico consistente en atletismo en el estadio Jorge Basadre y se desvaneció.

Ante esa situación, le brindaron de inmediato los primeros auxilios y fue atendido por personal de la Sanidad PNP, con acciones para tratar de estabilizarlo, luego fue evacuado al hospital Unanue en la ambulancia de la Sanidad PNP de matrícula EUJ-966, siendo ingresado al servicio de Emergencia, en la unidad de Shock Trauma y Reanimación, pero sin resultado positivo.

Llegan los familiares

Posteriormente, hasta el hospital Hipólito Unanue llegaron oficiales e integrantes del comando policial de Tacna; también Pamela Lanchipa Berrios (42), esposa del policía fallecido, y otros familiares del policía al que de cariño sus amigos y compañeros le decían “Viejito”.

Piden investigación

Por información de policías que estuvieron desde tempranas horas de hoy en el estado Jorge Basadre Grohmann para la prueba física de ascenso, se conoció que esa prueba consistía en una carrera de 1,000 metros por la pista atlética del estadio Jorge Basadre, al que accedían los suboficiales en grupos de 20 y eran supervisados por suboficiales y oficiales que eran parte del comité de ascenso.

Suboficiales PNP piden se investigue el deceso de Salas como una negligencia o un presunto delito de homicidio culposo, ya que dicho agente habría solicitado exoneración para la prueba física por estar mal de salud, pero en la Sanidad PNP una médico asimilada a la PNP de apellido Valverde le rechazó su pedido y tuvo que exponerse al riesgo en su salud, cuando en la prueba para el ascenso de oficiales PNP varios fueron exonerados de esa prueba.

Hacen denuncias

También indicaron que la ambulancia de la Sanidad PNP no estaría equipada para una atención de urgencia, ya que demoraron en trasladar al agente convaleciente hacia el nosocomio local.

Solicitan revisar la documentación que Salas presentó en la Sanidad PNP, dando a conocer sobre su estado de salud antes de su muerte.