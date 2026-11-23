El nuevo Congreso acumula cuentas pendientes con la justicia y el escrutinio público.

Una revisión de Correo de documentos judiciales, resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), registros fiscales y reportes periodísticos identificó a 52 integrantes del Parlamento bicameral con antecedentes, sentencias, investigaciones y cuestionamientos.

Los parlamentarios pertenecen a seis organizaciones políticas que obtuvieron representación para el periodo 2026-2031.

DESGLOSE

Juntos por el Perú (JP) concentra 16 de los 52 parlamentarios observados (ver infografía), que equivale al 30.8 % del total.

Fuerza Popular (FP), por su parte, registra 14 (26.9%), Partido Cívico Obras reúne siete (13.5%) y el Partido del Buen Gobierno (PBG) tiene seis (11.5%).

Ahora Nación (AN) tiene a cinco de ellos (9.6%), mientras Renovación Popular (RP), a cuatro (7.7%).

Los registros comprenden presuntos delitos contra la administración pública, violencia familiar, obligaciones alimentarias, terrorismo, estafa, difamación y otros cuestionamientos relacionados con su trayectoria.

Los antecedentes en JP comprenden investigaciones por presunta organización criminal, señalamientos relacionados con terrorismo, denuncias por supuestos cobros irregulares y sentencias por violencia familiar.

Yenifer Paredes aparece entre los casos de mayor relevancia de esta bancada. La diputada fue investigada por presunta organización criminal y lavado de activos en el caso Anguía, relacionado con presuntas irregularidades en la adjudicación de obras públicas durante el gobierno de su cuñado, Pedro Castillo.

Íber Maraví también figura entre los casos que requieren especial atención. Un sobreviviente del ataque senderista contra el puesto policial de Vilcashuamán, perpetrado el 22 de agosto de 1982, lo identificó como uno de los atacantes.

La versión de Carlos Díaz Díaz, exintegrante de la Guardia Civil, se presentó como denuncia en la Dirección contra el Terrorismo (Dircote) en octubre pasado.

César Tito Rojas, de otro lado, registra una sentencia por violencia familiar de 2016. El JNE confirmó –en abril de 2026– una multa de cuatro unidades impositivas tributarias (UIT) porque el entonces candidato omitió ese antecedente en su declaración jurada de hoja de vida.

Catherin Palomino, también de JP, afronta cuestionamientos por una denuncia de su exasesor, difundida en octubre último.

El extrabajador señaló presuntos cobros relacionados con gestiones para conseguir presupuestos destinados a obras públicas. También afirmó que los trabajadores de su despacho debían asumir determinados gastos.

La denuncia incluyó referencias a supuestos porcentajes por la gestión de recursos para municipalidades y gobiernos regionales.

Pero la bancada oficialista no se salva de estar en el ojo de la tormenta, pues algunos de sus integrantes tienen investigaciones por presuntos delitos contra la administración pública y hasta sentencias por difamación, hurto agravado y usurpación de función pública.

Fernando Rospigliosi registra una condena de nueve meses de prisión suspendida por difamación agravada contra la exfiscal de la Nación Delia Espinoza.

La sentencia se dictó en abril de 2026 y también estableció una reparación civil. El senador presentó una apelación para revertir el fallo. En agosto, el Poder Judicial (PJ) declaró improcedente un hábeas corpus que buscaba anular el proceso.

Tenemos también a José Arista, quien consignó 15 investigaciones fiscales y procesos penales en trámite en una declaración jurada presentada en febrero de 2024.

Víctor Noriega aparece relacionado con el caso Club de los Hospitales, por presuntos sobornos vinculados con obras hospitalarias durante su gestión como gobernador regional de San Martín, entre 2015 y 2018.

La investigación recoge declaraciones de colaboradores eficaces sobre supuestos pagos irregulares, que alcanzarían 998,338.

Segundo Ticlla también registra una condena por hurto agravado de cuatro años de prisión suspendida, dictada en 2022.

Alexander Salas, por su parte, tiene una condena confirmada por usurpación de función pública.

La lista incluye además a Héctor Ventura, contra quien la Fiscalía presentó una denuncia constitucional en 2025 por presunta negociación incompatible, relacionada con el favorecimiento de una trabajadora de su despacho.

MÁS JOYAS

En Obras, Andrea Medina afronta cuestionamientos por la difusión de audios atribuidos a su pareja y asesor, Julio Salinas, y a su hermano.

Las grabaciones, difundidas en noviembre pasado, estarían relacionadas con presuntas gestiones para conseguir puestos laborales en Seguro Social de Salud (Essalud), el Instituto Peruano del Deporte y municipalidades. Los reportes vincularon a la diputada con una presunta red de tráfico de influencias.

Entre tanto, Demetrio Valqui declaró ante el JNE una sentencia –de diciembre de 2002– por tenencia ilegal de arma de fuego.

En Buen Gobierno, algunos de sus integrantes presentan antecedentes por presuntos conflictos de intereses, contratación de personal, violencia familiar y antecedentes judiciales.

Por ejemplo, Juver Flores fue señalado por sus anteriores vínculos como asesor de la Federación Nacional de Mineros Artesanales del Perú.

Hasta el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, afronta cuestionamientos por contratar a Ernesto Nieto Vega, sobrino de Jorge Nieto (líder de PBG), como técnico de su despacho parlamentario.

La contratación, reportada en noviembre último, contempla una remuneración mensual de 8310.

En Ahora Nación está el caso de Alfonso López-Chau, quien afronta un proceso judicial por su gestión como rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI).

La imputación comprende presuntos delitos de colusión simple y negociación incompatible, relacionados con la designación de una secretaria general en 2021.

En noviembre de 2026, el Poder Judicial dispuso que el caso pase a juicio oral.