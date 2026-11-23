José Luis Elías, con sus 20 años, llegó desde Piura para imitar al cantante Eduardo Franco y sorprendió con su interpretación al jurado del programa “Yo soy”, con su voz y su pasión por la música del recuerdo.

Es su primera vez que participa del concurso y lo hizo con el tema “Chiquilina”, que asombró al jurado de inmediato y aunque le recomendaron trabajar la interpretación y la actuación, recibió elogios. Desde aquel entonces viene superando etapa tras etapa del concurso.

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FELIZ

“Gracias a Latina TV y a su programa Yo Soy. Estoy contento de estar aquí y por esta gran oportunidad, es algo maravilloso para mí, soy estudiante de Administración de Empresas, y a la par llevo el arte de la música , que me ayuda mucho a costear mis estudios y bueno vamos avanzando poco a poco” , señaló el cantante.

Más adelante expresó: “la verdad, que yo siempre he dicho que soy un alma vieja, tengo mi voz muy parecida al cantante que imito y vengo entregando todo. Me gusta mucho la música peruana, a eso me dedico, hoy he venido a dar un giro a todo esto. Soy de Morropón, la ciudad del tondero y la cumamana, en Piura me conocen como “José Luis Elías y su Son Black” y siempre estoy actuando, lo hago desde que tenía seis años", resaltó en su presentación.

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ENTRE LOS 24

Eduardo Franco está entre los 24 finalistas, “gracias a Dios he logrado superar una nueva etapa en Yo Soy, los Versus, y sigo avanzando con mucha ilusión, esfuerzo y fe en lo que viene. Cada paso que doy lleva conmigo el cariño, los sueños y el orgullo de representar a mi querido Piura, una tierra que llevo siempre en el corazón. Este logro no es solamente mío, también es de cada uno de ustedes que me acompaña, me alienta y cree en este sueño. Hoy necesito más que nunca de su apoyo”, sostuvo.