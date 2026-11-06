Falta poco para que la agrupación de cumbia piurana, Agua Marina, celebre sus 50 años de trayectoria musical, y lo hará junto a su pueblo, en un espectáculo inolvidable a llevarse a cabo el próximo sábado 28 en el Estadio San Marcos en Lima.

La emblemática agrupación de Sechura, vuelve a los escenarios con un espectáculo de lujo denominado “Gracias por todo”, donde sus seguidores esperan las sorpresas que le tendrán ese día.

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FELICES

Con sus grandes éxitos que han marcado varias generaciones, Agua Marina continúa siendo una de las agrupaciones más queridas del Perú y el extranjero.

Cabe recordar que esta agrupación de cumbia retorna a los escenarios después de un año, tras haber sido golpeados por la ola de inseguridad que azota al país.

La agrupación de los hermanos Quiroga-Querevalú, quiere celebrar sus “Bodas de oro” en una gran noche para abrazar, a ritmo de cumbia, todo lo que han construido hasta el momento. Esa historia que ya no pertenece solo a Agua Marina, sino a todos los que alguna vez hicieron suya algunas de sus canciones.

“Durante tantos años, ustedes nos han hecho felices con su cariño y con el amor que le han dado a nuestra música. Han estado con nosotros en las noches más alegres y en los momentos más difíciles, en el silencio involuntario que nos tocó vivir” , dice parte del texto en tickteks master, donde se ofrecen las últimas entradas en Platinum y VIP, pues el resto están agotadas.

Más adelante, señalan que “a nosotros, la música nos enseñó a seguir, incluso cuando el camino se vuelve más difícil que nunca. Y, si algo nos sostuvo siempre fueron sus mensajes, su espera, su lealtad y el honor que le siguen haciendo a nuestras canciones. Los invitamos a este reencuentro muy especial, para mirarnos de frente, cantar juntos y sentir que todo lo vivido nos trajo hasta una noche que será imposible repetir”.

Fue en octubre de 2025 el momento más duro de su historia. Después del atentado que sufrieron, la agrupación anunció su retirada temporal de los escenarios.