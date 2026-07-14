La emblemática agrupación de cumbia, “Agua Marina”, alejada de los escenarios tras un terrible atentado ocurrido en octubre del año pasado, regresa por todo lo alto con un gran concierto en el que sus integrantes celebrarán sus 50 años en la música. El gran retorno del grupo sechurano será este 28 de noviembre en el Estadio San Marcos con el espectáculo “Gracias por todo”. Las entradas estarán a la venta en Ticketmaster y la preventa exclusiva será del 16 al 19 de julio.

“A nosotros, la música nos enseñó a seguir, incluso cuando el camino se vuelve más difícil que nunca. Y, si algo nos sostuvo siempre fueron sus mensajes, su espera, su lealtad y el honor que le siguen haciendo a nuestras canciones” manifiestan los Hermanos Quiroga Querevalú.

.”Este 28 de noviembre, en el Estadio San Marcos, los invitamos a un reencuentro muy especial, para mirarnos de frente, cantar juntos y sentir que todo lo vivido nos trajo hasta una noche que será imposible repetir”, sostuvieron emocionados los músicos.

“Agua Marina” se prepara para una noche cargada de emoción y gratitud, un concierto masivo concebido como un encuentro especial con las generaciones que hicieron de su música parte de sus vidas.