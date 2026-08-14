El Ministerio del Interior designó a Edgar Horna Moreno como director general de Seguridad Ciudadana de la Dirección General de Seguridad Ciudadana del Despacho Viceministerial de Seguridad Pública.

La designación quedó oficializada mediante la Resolución Ministerial N.° 1179-2026-IN, publicada hoy en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

El documento señala que el puesto se encontraba vacante y requería la designación de un nuevo responsable.

La decisión se sustenta en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la norma que regula los nombramientos y designaciones de funcionarios públicos, además del marco legal que establece la organización y funciones del Ministerio del Interior.