La presidenta Keiko Fujimori llegó este jueves a la región Tumbes para supervisar las acciones frente al incremento de casos de dengue y los trabajos de prevención ante posibles emergencias por lluvias.
La mandataria arribó acompañada del ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli, y del ministro de Salud, Luis Dayer. Durante su visita, supervisa una jornada de vacunación contra el dengue y verificar los trabajos de limpieza y descolmatación en el río Tumbes, ejecutados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA).
Tumbes se encuentra entre las regiones del norte con mayor incidencia de dengue, por lo que la presidenta busca conocer de cerca las medidas sanitarias implementadas para contener la enfermedad. La visita también se desarrolla ante la preocupación por posibles lluvias intensas y el fortalecimiento del fenómeno El Niño.
La agenda presidencial incluye reuniones con autoridades regionales y locales para conocer la situación de las zonas vulnerables y evaluar las medidas adoptadas frente a los riesgos sanitarios y climáticos.
Durante el recorrido, Fujimori también supervisa las labores de prevención y atención implementadas por las entidades responsables, con el objetivo de reducir el impacto de eventuales lluvias y desbordes en la región.
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