Un ciudadano extranjero fue detenido porque habría amenazado e intentado atacar con un cuchillo a serenos de la Municipalidad Provincial de Trujillo que realizaban labores de patrullaje por la urbanización El Bosque.

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El joven, de unos 25 años, intentó escapar, por lo que los agentes ediles lo persiguieron y atraparon en la quinta cuadra de la calle Pablo Picasso.

Tras incautarle el arma blanca, el extranjero fue puesto a disposición de la Unidad de Investigaciones de la comisaría La Noria, que se encargará de revisar la situación migratoria y los antecedentes que podría tener en el país.

Vecinos de El Bosque indicaron que esta persona merodeaba sospechosamente la zona desde hace varios días.