El presunto asesino confeso José Gregorio Dumas Rodríguez (32), alias “Pelo de Oro”, llegó a la provincia de Pisco trasladado vía aérea desde Lima y bajo un fuerte resguardo policial, con la finalidad de continuar con las investigaciones por el asesinato del suboficial de segunda PNP Carlos Aurel Núñez Pérez (30), ocurrido la madrugada del pasado 29 de julio en una licorería de la ciudad

Homicida confeso

La llegada del venezolano, quien en su paso estuvo totalmente desafiante en Pisco, permitirá a los investigadores avanzar con diversas diligencias orientadas a esclarecer las circunstancias del crimen. Entre los procedimientos que se tienen previstos figuran interrogatorios, la reconstrucción de la escena del asesinato y otros.

Como se recuerda, “Pelo de Oro” fue detenido en Lima. Posteriormente, se difundieron imágenes de un interrogatorio en las que el extranjero habría reconocido su participación en el crimen, “mi trabajo es matar gente”, se le escucha decir.

El general PNP Carlos Raúl Roque Palomino, jefe de la Región Policial Ica, informó sobre el desplazamiento del investigado hacia Pisco y señaló que, el venezolano sería el presunto “gatillero”.

Añadió que, durante las investigaciones también fueron detenidas otras personas, entre ellas una mujer conocida como “Tiffany” y sujetos con los alias de “Arepa” y “Caracas”, todos de nacionalidad venezolana.

Como parte de los operativos se logró incautar tres vehículos menores, un vehículo automotor, seis teléfonos celulares, un arma de réplica y sustancias ilícitas, entre ellas presunta marihuana y LSD. Sin embargo, el arma que habría sido utilizada en el hecho todavía no ha sido recuperada.

EL DATO: También fueron detenidos Juan Diego Ramírez Colmenares (24), alias “Chamo”; Dilia Alexandra Dilia Reyes (43), alias “Tiffany”; José Francisco Azuaje Algado (29), alias “Arepa”; y Jhoangel Alfonso García Martínez (29), alias “Caracas”.

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