La provincia de Pisco vivió ayer una jornada de profundo dolor durante el sepelio del suboficial de tercera de la Policía Nacional del Perú, Carlos Audel Núñez Pérez de 31 años, quien fue asesinado durante un ataque armado registrado la madrugada del 29 de julio mientras brindaba servicio de seguridad privada en la licorería Punto Callao, ubicada en la avenida Las Américas.

Familiares, amigos, vecinos y compañeros de la institución policial acompañaron el cortejo fúnebre hasta su última morada, en medio de escenas de tristeza, llanto e impotencia por la pérdida del joven efectivo, cuyo crimen ha conmocionado a toda la provincia.

Sepelio de policía

El velatorio se realizó en un inmueble ubicado en la calle Cuzco, frente al inicial de Hábitat, en el distrito de San Clemente, desde donde ayer, a las 5:00 de la tarde, partió el cortejo hacia el cementerio para darle cristiana sepultura. Durante la ceremonia, los seres queridos del suboficial le rindieron un emotivo homenaje, recordándolo como un joven policía comprometido con su labor y con un futuro prometedor que fue truncado por la violencia criminal. Su partida deja además a un menor hijo en la orfandad, situación que incrementó el dolor entre los asistentes.

El asesinato de Carlos Audel Núñez Pérez ha reavivado el debate sobre la seguridad ciudadana en Pisco. La Municipalidad Provincial cuestionó la efectividad del estado de emergencia vigente desde hace seis meses, al considerar que la medida no ha logrado frenar el avance de la delincuencia, el sicariato y la criminalidad organizada. El gobierno local reiteró su llamado al Ejecutivo, al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional para fortalecer las acciones de inteligencia, patrullaje e investigación que permitan devolver la tranquilidad a la población.

Mientras las investigaciones continúan para identificar y capturar a los responsables del crimen, el último adiós al joven suboficial estuvo marcado por el reconocimiento de sus compañeros de armas, quienes despidieron con honores a un efectivo que perdió la vida en cumplimiento de una labor de resguardo. Sus restos fueron enterrados en el Cementerio Municipal del distrito de San Clemente.

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