Los integrantes de una banda de ´robacasas´ aprovecharon la fecha festiva por Fiestas Patrias para robar en dos viviendas, ubicadas en el distrito de Pueblo Nuevo. Las familias afectadas al retornar a sus predios hallaron todos los cajones rebuscados, la ropa revoloteada y el faltante de dinero, joyas, entre otras pertenencias de valor. El hecho fue comunicado a la policía, quienes quedaron a cargo de las investigaciones.

‘Robacasas’ en Pueblo Nuevo

El caso se presentó por el sector de Sebastián Barranca. Los facinerosos habrían trepado por la pared para ingresar a una de las propiedades, y al notar que en la casa contigua tampoco estaban los dueños, comenzaron con el plan delictivo. Estos abrieron los cajones de los veladores, roperos y otros muebles para apoderarse del dinero en efectivo encontrado a su paso al igual que de los pendientes, relojes, collares y más.

Los bandidos, no conformes con lo que ya habían conseguido, pusieron atención al televisor empotrado en la pared. Sin embargo, sus intentos por forzar los pernos del rack no dieron resultados y tuvieron que desistir de apoderarse de este aparato, pero sí lograron sacar otros con mayor facilidad. Se presume que los autores del hecho estuvieron durante varios minutos en las propiedades sin ser descubiertos.

La ausencia de los propietarios permitió a los pillos hasta seleccionar la ropa y zapatillas de mejor calidad encontrada en las habitaciones. Y no solo buscaron en estos ambientes, sino que además accedieron al tendedero, ubicado en el techo del primer piso, para descolgar pantalones, polos y otras prendas de su gusto. Teniendo el botín huyeron con dirección desconocida por las calles del populoso distrito.

Los propietarios al regresar se dieron con la ingrata sorpresa que sus pertenencias estaban rebuscadas. Ante este hecho causado por los integrantes de una banda dedicada al robo de casas solicitaron a los efectivos de la comisaría local que realicen la constatación por lo ocurrido. Los policías evidenciaron como habían quedado los ambientes, iniciando las investigaciones correspondientes.

EL DATO: Los facinerosos habrían empleado un vehículo para transportar las pertenencias que lograron robar en su paso delictivo por Sebastián Barranca. Se busca las cámaras de seguridad del sector para identificar a los responsables.

-2 viviendas fueron afectadas por el accionar de los delincuentes.

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